Helstrom, demoni e serial killer nelle sinossi della nuova serie Marvel

Il primo trailer di Helstrom ci ha permesso di dare un primo sguardo alla serie prodotta da Hulu. Nelle scorse ore inoltre sono state condivise le prime informazioni su cinque puntate della prima stagione dello show.

Helstrom farà il suo debutto sulla piattaforma streaming di Hulu il prossimo 16 ottobre, nell'attesa scopriamo qualcosa di più sulla trama della serie incentrata sulla storia di Daimon e Ana Hellstrom. La prima stagione si aprirà con l'episodio intitolato "Mother's Little Helpers", ecco la trama della puntata: "Daimon Helstrom deve indagare su un ragazzo posseduto da un demone in Oregon. Nel frattempo a San Francisco, Ana Helstrom organizza un'asta per attirare un criminale. Degli eventi particolari che avvengono a St. Teresa preoccupano i fratelli, la cui madre è ancora ricoverata".

Il secondo episodio sarà "Viaticum", in cui: "Un orribile incidente costringe Daimon e Gabriella a combattere per l'anima di una persona, mentre una forza oscura cerca di fermarli. Yen inizia a diventare ossessionata nei confronti del suo lavoro, mentre un'importante scoperta riporta Ana al St. Teresa". In "The One Who Got Away" invece, scopriremo qualche importante informazione sul passato dei protagonisti: "Daimon e Ana scoprono ulteriori dettagli della distruzione provocata dal loro padre. Visitano una sua vittima insieme a Gabriella, scoprendo importanti novità sulla storia. Hastings stupisce Caretaker con una importante rivelazione".

La quarta puntata si intitolerà "Containment" e vedremo: "Un gruppo eterogeneo dovrà affrontare un demone. Daimon e Ana raggiungono San Francisco alla ricerca di Yen e di un artefatto che potrà aiutarli a sconfiggere un nemico. Ana rivela a Daimon i suoi vari interessi, mentre la fede di Gabriella verrà attaccata". Infine abbiamo "Committed", quinta puntata la cui sinossi è: "Le cose non sono come sembrano, mentre la salute di Madre continua a peggiorare. Mentre Ana è alla ricerca di Yen, Gabriella aiuta un giovane studente ad accettare la presenza di demoni. Daimon fa una scoperta molto importante".

In attesa di altre informazioni vi lasciamo con questa intervista ad una protagonista di Helstrom.