Helstrom, Elizabeth Marvel sogna: 'Spero in un crossover con Black Panther'

Attorno ad Helstrom la curiosità si è immediatamente levata altissima, sia per la natura dello show che per una domanda che, inevitabilmente, tutti i fan si stanno ponendo sin dal suo annuncio: in che modo s'incastrerà nel Marvel Cinematic Universe il nuovo show Hulu?

Le possibilità sono ovviamente infinite, ma non è detto che tutte funzionino o siano effettivamente praticabili: in nostro aiuto arriva però la protagonista Elizabeth Marvel, che sembra avere le idee piuttosto chiare al riguardo e, stando alle sue parole, pare avere anche grande fiducia nella sua Victoria Helstrom.

"La mia fantasia su Victoria sarebbe quella di portarla in Wakanda e, una volta lì, far sì che venga utilizzata come uno strumento, possibilmente per fare del bene, magari come emissaria per andare avanti rispetto al punto a cui eravamo rimasti sul finale di Black Panther, questo sarebbe un crossover che mi piacerebbe vedere" ha spiegato Marvel.

L'attrice si è anche detto davvero colpita dalle potenzialità del suo personaggio: "Victoria passerà attraverso una grande evoluzione, è un personaggio estremamente potente". Sempre Elizabeth Marvel, nei giorni scorsi, aveva invitato i fan ad esplorare nuovi luoghi del Marvel Cinematic Universe grazie ad Helstrom; direttamente dal Comic-Con, inoltre, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Helstrom.