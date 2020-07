Helstrom, Elizabeth Marvel: 'Venite con noi ad esplorare questa nuova zona dell'MCU'

Marvel sta pian piano (ma neanche tanto) andando alla conquista di tutti i media e di tutte le piattaforme streaming esistenti: dopo le serie prodotte con Netflix e quelle inedite che arriveranno su Disney+, infatti, sarà a breve Hulu ad ospitare la nuova Helstrom.

Non è ancora chiaro, però, il modo in cui lo show andrà eventualmente ad interagire con le altre produzioni Marvel: nonostante non si abbiano ancora notizie certe da questo punto di vista, però, una delle protagoniste ha comunque confermato che la serie sarà parte del Marvel Cinematic Universe.

"Penso che le persone saranno felici di trovare [nello show] alcuni degli elementi che amano. E ciò li incoraggerà ad aprire nuove porte e ad esplorare quest'ala completamente nuova di quest'enorme edificio che è Marvel, il che è divertente perché l'universo Marvel è immenso, ma in qualche modo ruota sempre attorno ad un'area centrale. Ora invece vi stiamo dicendo: 'Venite con noi ad esplorare questa nuova zona', e siamo sicuri che alla gente piacerà un sacco" ha dichiarato la protagonista Elizabeth Marvel.

Nei giorni scorsi, intanto, un video ci ha presentato l'intero cast di Helstrom; grazie ad alcune immagini, invece, abbiamo finalmente potuto dare un primo sguardo al mondo di Helstrom.