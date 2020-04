Helstrom: quale è il futuro dello show hulu e Marvel?

Nelle scorse settimane vi avevamo segnalato la fine delle riprese di Helstrom, nei giorni successivi il licenziamento dei due scrittori dello show ha portato in molti a credere che la serie fosse stata cancellata.

La Marvel ha infatti sciolto dal loro contratto Steve Lightfoot e Paul Zbyszewski, mentre l'opera è ancora ferma nella fase di post produzione. Nonostante questo sembra che Hulu sia ancora al lavoro per completare le puntate della prima stagione, anche senza il contributo dei due. Secondo quanto rivela ComicBook.com, il contrattato firmato da Steve e Paul li legava a lavorare direttamente per la Casa delle Idee, a differenza della prassi comune per questi casi, che vede showrunner, scrittori e altri membri della troupe essere sotto contratto con un network, secondo molti quindi Lightfoot e Zbyszewski adesso sarebbero liberi di lavorare con uno studio televisivo e continuare a collaborare con la Marvel.

Ricordiamo che per ora si tratta solo di ipotesi, nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più riguardo la sorte della serie con Tom Austen. Nell'attesa vi lasciamo con la prima foto dal set di Helstrom, opera ispirata al personaggio nato dalla mente di Roy Thomas e Gary Friedrich e che ha fatto il suo debutto nel primo numero di "Ghost Rider" del 1973.