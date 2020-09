Helstrom: nel nuovo teaser trailer della serie Marvel c'è un riferimento a Ghost Rider?

Il primo teaser trailer della serie Helstrom, prossimamente su Hulu, assumeva la bellissima forma di un storia dei fumetti raccontata in immagini e narrata dalla stupenda voce di uno dei co-protagonisti, Robert Wisdom. Il filmato preannunciava l'arrivo di demoniache presenze nel Marvel Universe ma potrebbe esservi nascosto dell'altro...

La star dello show Hulu, infatti, ha postato sui suoi account social il filmato della serie con il titolo del primo episodio: A Demonic Cycle e il riferimento al teaser che annuncia infatti che "Il cerchio deve essere spezzato" è evidente; c'è però quella raffigurazione di un teschio circondato da una catena che porta alla mente il personaggio di Ghost Rider e persino la narrazione del personaggio interpretato da Wisdom, Caretaker e la sua descrizione del processo demoniaco sembrano un riferimento all'anti-eroe dei fumetti Marvel.

"Per secoli i demoni hanno percorso le strade del mondo, prendendo di mira gli umani in un circolo vizioso, possedendoli e acquisendo energia dalle loro vittime, fino a quando il loro corpo si consumava. Questo circolo deve essere spezzato, ma chi avrà il potere di farlo? Gli Helstrom potrebbero essere la nostra unica speranza". Tutto il discorso sarà mica un riferimento implicito a Ghost Rider? Il personaggio potrebbe presto entrare nel radar di Helstrom?

Il lato ironico della cosa è che il progetto iniziale di Hulu era quello di far incontrare prima o poi Ghost Rider e Helstrom in una sorta di crossover, ma sappiamo come è andata a finire: la Disney è subentrata nei progetti e la serie inizialmente progettata su Ghost Rider non è mai stata approvata. La stessa Helstrom non dovrebbe proseguire oltre la prima stagione, cancellata ancor prima dell'esordio.