Helstrom: nei prossimi giorni saranno condivise nuove informazioni sulla serie Hulu

Nonostante le ultime notizie avevano confermato la conclusione delle riprese di Helstrom, non si è più parlato della serie incentrata sulla storia di Daimon e Ana Hellstrom. Nei prossimi giorni però potremmo scoprire qualcosa in più sul progetto.

Hulu infatti ha deciso di presentare i suoi nuovi programmi TV, con un evento che partirà il prossimo 22 giugno e che servirà per discutere con gli eventuali sponsor dei futuri progetti del network. L'incontro si sarebbe dovuto tenere nei mesi precedenti, ma le restrizioni per affrontare l'emergenza Coronavirus avevano impedito lo svolgimento dell'evento, che si terrà quindi in versione virtuale.

Sembra certo quindi che verranno mostrate le prime immagini ufficiali della serie, mentre qualche appassionato spera anche in un primo trailer dello show, in cui saranno presenti Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdon e June Carryl. Possiamo immaginare che la quarantena non abbia inciso profondamente sui lavori dello show, come vi abbiamo segnalato precedentemente la serie è attualmente in fase di post produzione, avendo completato le riprese.

In attesa di conoscere la data di uscita della prima stagione, vi lasciamo con la notizia del licenziamento degli scrittori di Helstrom, che secondo i dirigenti di Hulu servirà per permettergli di lavorare con altri studi televisivi.