Helstrom: il regista Michael Offer lavorerà alla serie Marvel Television

Non è un periodo facile per la Marvel Television, con le voci dell'addio di Jeph Loeb al suo ruolo di capo della divisione e con la cancellazione di diversi progetti, l'ultimo dei quali Ghost Rider. Al momento, Helstrom è l'unica serie live-action in sviluppo e in queste ore è stato confermato che il regista Michael Offer sarà della partita.

A dare la notizia in esclusiva è il sito HN Enterteinment, che ha rivelato l'accordo raggiunto tra il regista australiano e i produttori della serie. Offer non è alla prima esperienza nell'universo Marvel, dato che ha già diretto otto episodi di The Punisher, nell'arco delle seconda stagione della serie andata in onda su Netflix.

Tra le altra opere in cui è stato accreditato, segnaliamo How To Get Away With Murder, Homeland, Longmire, Person of Interest, Arrow, e The Unit.

Nella prima metà di ottobre è stata annunciata parte del cast di Helstrom, che avrà tra i personaggi principali Tom Austen (The Royals) e Sydney Lemmon (Fear The Walking Dead), che saranno rispettivamente Daimon e Ana Helstrom. Questi ultimi sono i figli di un misterioso e potente serial killer. I due hanno una dinamica molto complicata tra loro e danno la caccia al peggio dell'umanità.

Le puntate della prima stagione di Helstrom saranno dieci e il debutto è previsto nel corso del 2020 su Hulu. Vista la situazione di Marvel Television, però, non si sa se la serie sopravviverà a una seconda stagione, anche se Hulu ha espresso soddisfazione per Helstrom e magari i fan possono ben sperare.