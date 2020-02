Helstrom: il regista di The Punisher lavorerà alla serie Marvel

È HN Entertainment a rendere noto che Jim O'Hanlon, regista televisivo che ha collaborato con Netflix per la serie su The Punisher, è stato ingaggiato dai Marvel Studios per dirigere uno o più episodi di Helmstrom, show in arrivo su Hulu nel corso del 2020.

O'Hanlon, che ha diretto tre episodi della serie con Jon Bernthal tra cui i primi due della seconda stagione, si unirà dunque al team di registi composto dai già confermati Diana Reid (The Handmaid's Tale), Michael Offer (The Punisher, Homeland), Amanda Row (Cloak & Dagger), Jovanka Vuckovic (Riot Girls), Sanford Bookstaver (Jessica Jones), Bill Roe (The Blacklist, Castle), Cherie Nowlan (Suits, Le regole del delitto perfetto), e Kevin Tancharoen (Agents of SHIELD).

Lo show targato Hulu seguirà le vicende di Daimon e Ana Helstrom, il figlio e la figlia di un misterioso e potente serial killer, mentre usano i loro poteri per scovare il peggio dell'umanità. I due fratelli protagonisti saranno interpretati rispettivamente da Tom Austen e Sydney Lemmon, mentre nel resto del cast troveremo Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Ariana Guerra, Robert Wisdom, June Carryl, Alain Uy e David Meunier.

In attesa di scoprire la data di uscita ufficiale vi ricordiamo che, dopo il recente scioglimento di Marvel Television, lo sviluppo di tutte le serie TV della Casa delle Idee (compresa Helstrom) è stato affidato ai Marvel Studios guidati da Kevin Feige.

Per quanto riguardo il MCU, è stato da poco svelato il primo teaser delle serie Marvel/Disney+ in arrivo tra fine 2020 e inizio 2021: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.