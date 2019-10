Helstrom: riprese iniziate per la serie Hulu nonostante manchi ancora un cast ufficiale

Nonostante non sia arrivata ancora alcun comunicato ufficiale circa il cast principale che ne farà parte, sono ufficialmente partite le riprese della serie Hulu dedicata a Helstrom.

Qualche settimana fa era arrivata la conferma che Hulu non avrebbe approvato Ghost Rider, mentre si diceva estremamente fiduciosa su Helstrom; a quanto pare era proprio così, dato che nelle ultime ore lo scenografo Todd Fjelsted è intervenuto su Instagram per annunciare l'inizio delle riprese dello show che a quanto pare si protrarranno fino al prossimo marzo. Nonostante Hulu abbia avuto un suo panel all'ultimo New York Comic Con, nessuna informazione ufficiale è stata diffusa su Helstrom, né tantomeno i nomi che avrebbero fatto parte del cast, neanche gli interpreti di Daimon e Satana "Ana" Helstrom.

Diretta da Daina Reid (The Handmaid's Tale), la serie seguirà infatti le vicende di Daimon e Ana Helstrom, figlio e figlia del misterioso e potente serial killer di cui avete appena letto la descrizione, mentre usano i loro poteri per scovare il peggio dell'umanità. Il debutto è previsto sulla piattaforma di streaming nel corso del 2020.

Rimane invece l'amarezza per il non procedere dello show dedicato a Ghost Rider, con Gabriel Luna - questo mese nelle sale con Terminator: Destino Oscuro - chiamato a interpretare il mitico personaggio della Marvel. Pare che il motivo dell'accantonamento del progetto sia da attribuire allo stallo raggiunto da Hulu e il team creativo nello sviluppo dello show, anche se non è ancora del tutto chiaro quale sia la ragione principale.

Non ci resta quindi che attendere l'eventuale annuncio del cast di Helstrom nei prossimi giorni...