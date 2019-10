Helstrom: rivelato il numero di puntate della prima stagione

Abbiamo scoperto da poco i primi nomi del cast di Helstrom, attesa serie TV prodotta da Marvel e ispirata ai fumetti creati da Roy Thomas e Gary Friedrich. Inoltre l'azienda statunitense ha anche rivelato da quante puntate sarà composta la prima stagione.

Scopriamo quindi che sono attualmente in produzione dieci episodi, numero considerato dai fan particolarmente azzeccato per un nuovo show, a differenza dei classici tredici, che rischiano di rendere l'azione molto più lenta.

Nella serie saranno presenti Tom Austen e Sydney Lemmon, nei panni dei protagonisti. Oltre a loro troveremo anche Elizabeth Marvel, Ariana Guerra e Robert Wisdom. Lo showrunner Paul Zbyszewski ha voluto commentare così le scelte di casting: "Siamo molti fortunati ad essere riusciti ad ottenere un cast così talentuoso. Fin dall'inizio avevamo capito di aver bisogno di attori versatili, in grado di recitare ogni genere presente in un'opera Marvel di un certo spessore, dal dramma, alla commedia a scene di azione. Sarà molto divertente lavorare con loro".

La prossima serie TV disponibile su Hulu andrà in onda nel corso del 2020, nel frattempo scopriamo che mentre non si sono ancora concluse le audizioni per i vari ruoli, sono iniziate le riprese di Helstrom, show che ci mostrerà le gesta di Daimon e Hana Helstrom, figli di uno spietato serial killer, e dei loro poteri che usano per scovare le persone più pericolose dell'umanità.