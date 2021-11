Helstrom, Roy Thomas sulla cancellazione: 'Avrebbero dovuto seguire di più i fumetti'

Helstrom è stata cancellata da Hulu dopo una sola stagione e in molti si domandano quali errori siano stati commessi nella produzione di questa serie. Secondo Roy Thomas, primo successore di Stan Lee come caporedattore della Marvel Comics, gli sceneggiatori hanno voluto strafare troppo, seguendo poco la strada tracciata dai fumetti.

L'autore dei celebri personaggi protagonisti di questo show ha infatti sottolineato come, a suo avviso, lo scarso successo di Helstrom dipenda proprio dalla mancata conoscenza dei fumetti da parte di chi si è occupato di creare la serie per Hulu.



"Avrebbero dovuto seguire i fumetti. Qualcuno che faceva la serie avrebbe dovuto leggere il fumetto. Forse avrebbero potuto ricavarne una buona serie. Cercano invece ispirazione un po' ovunque, cercano di trovare cose da aggiungere qua e là, creando solo scompiglio. Ovviamente Stan Lee e Jack Kirby non avrebbero mai potuto essere abbastanza intelligenti da pensare a cose del genere, o sbaglio? Questi ragazzi devono stare sempre li a reinventare le cose ogni volta che fanno qualcosa per giustificare i loro enormi stipendi, suppongo".

In passato, Paul Zbyszewski aveva affermato che l'ispirazione per Helstrom proveniva alcune pagine specifiche dei fumetti dedicata al Figlio di Satana le quali, mettevano in evidenza gli elementi familiari della storia. In quelle sezioni, Damion indossa il suo iconico mantello rosso e piange ripensando alla morte di aua. Tuttavia, secondo Thomas, dai fumetti non viene tratto molto altro. Solo qualche brevissimo riferimento.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Roy Thomas? Ditecelo nei commenti.