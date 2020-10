Helstrom, la serie Hulu apre le porte ad un universo Marvel horror?

Piazzare Marvel e horror nella stessa frase suona quasi come una bestemmia: film e serie del Marvel Cinematic Universe viaggiano ormai da sempre su toni family friendly anche nei loro momenti più cupi e, in generale, gli Studios non hanno mai espresso interesse nel genere. E se Helstrom cambiasse finalmente le carte in tavola?

La serie attualmente in onda su Hulu è una produzione Marvel soltanto in parte, e si vede: i mezzi non sono certo quelli a disposizione di un WandaVision o di un qualunque film dell'MCU, ma sono stati in molti a provare interesse di fronte a uno show dalle atmosfere così smaccatamente horror.

Gli esponenti del genere in casa Marvel, d'altronde, non mancano di certo e non difettano in apprezzamento, basti pensare a Blade o Ghost Rider. Perché, allora, non pensare di andare all-in e cercare di far coesistere tutti questi personaggi in un universo a loro dedicato?

Quello dell'horror, d'altronde, è un filone ancora oggi quanto mai redditizio, basta prendere ad esempio l'infinità di serie Netflix che viaggiano su queste lunghezze d'onda. Possibile che Disney e Marvel vogliano lasciarsi sfuggire quest'opportunità? Certo, unire le due cose sarebbe rischioso: l'MCU nasce come prodotto per famiglie e, presumibilmente, come tale proseguirà la sua cavalcata. Ma d'altronde non è detto che tutti gli eroi debbano necessariamente coesistere nello stesso universo, non trovate?

Voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa pensereste di una simile eventualità. Le premesse, va detto, non sono delle migliori: Helstrom non ha ottenuto un gran punteggio su Rotten Tomatoes, assestandosi su livelli piuttosto bassi. Per saperne di più, qui trovate il trailer ufficiale di Helstrom.