Helstrom, la serie Marvel in arrivo su Hulu: svelata la data d'uscita

La serie Marvel's Helstrom, destinata alla piattaforma Hulu, è ancora in lavorazione ma è stato annunciato il periodo dell'anno nel quale lo show debutterà ufficialmente. Disney in questo periodo sta apportando alcuni cambiamenti a servizi a lei affiliati, tra cui Hulu. E tra le conferme sulle uscite è arrivata anche quella di Helstrom.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere alcuni spoiler. Marvel's Helstrom sarà disponibile ad Halloween. Il cast vede Tom Austen nel ruolo di Daimon Helstrom e sua sorella Ana Helstrom, interpretata da Sydney Lemmon. Lo show dovrebbe discostarsi in maniera piuttosto decisa dal materiale originale ma quello che è stato appurato è che racconterà la storia di questi due figli di un potente serial killer, Victoria Helstrom. Daimon e Ana s'imbarcano in una missione speciale per dare la caccia alla feccia dell'umanità.



La trama dei fumetti svela che in realtà Victoria Helstrom impazzì quando scoprì che suo marito era in realtà il Diavolo. A questo punto Daimon e Ana scoprono essere figli di Satana.

Uno dei privilegi è quello di avere a disposizione una varietà di poteri sovrannaturali molto ampia. Daimon Helstrom reagisce a questa informazione diventando professore di antropologia investigativa occulta e combattente di demoni.

"Siamo in produzione su Helstrom, ho visto i primi quattro episodi e ne ero entusiasta. Sicuramente è qualcosa di diverso nell'universo Marvel in termini horror" ha spiegato il capo dei contenuti Hulu, Craig Erwich.

A marzo Tom Austen aveva confermato la fine delle riprese di Helstrom e nei giorni scorsi erano state annunciate novità su Marvel's Helstrom in relazione al suo debutto su Hulu.