Helstrom, la serie Marvel cancellata da Hulu dopo una sola stagione

Al di fuori dei tanti show annunciati da Disney+ per il futuro, l'universo televisivo Marvel continua a perdere pezzi. Nella giornata di lunedì Hulu ha annunciato la cancellazione di Helstrom, serie tratta dai fumetti Marvel Comics, dopo una sola stagione. La notizia sorprende fino a un certo punto, considerando il suo punteggio su Rotten Tomatoes.

Anche l'accoglienza da parte del pubblico era stata piuttosto tiepida, per la serie interpretata da Tom Austen e Sydney Lemmon.

Come altri progetti targati Marvel TV (basti pensare a serie Netflix come Jessica Jones e Luke Cage, ad Agents of SHIELD o a Cloak & Dagger), Helstrom non faceva parte del Marvel Cinematic Universe. "Non siamo legati al MCU, siamo una cosa nostra, separata" aveva chiarito il produttore esecutivo Paul Zbyszewski nei mesi scorsi. "Ci sono certo degli Easter Egg nel nostro show, ma fanno più parte dell'universo di Helstrom e di Ghost Rider."

La serie è incentrata su Daimon e Ana Helstrom, fratello e sorella che cercano di rintracciare il padre, un famigerato serial killer dietro cui si cela qualcosa di ancora più minaccioso.

I fan che sentiranno la mancanza di Helstrom potranno a breve rifarsi con le nuovissime serie del MCU in arrivo su Disney+: il 15 gennaio sarà pubblicata WandaVision, a cui seguiranno Falcon and The Winter Soldier a marzo e Loki a maggio.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di Helstrom.