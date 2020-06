Helstrom, la serie Marvel di Hulu sarà presentata durante il Comic-Con virtuale

Segnatevi l'appuntamento sul calendario, perché a luglio avremo modo di dare una prima occhiata alla serie tv targata Hulu e Marvel Television, Helstrom. Dove? Ma al Comic-Con, naturalmente.

Durante l'annunciata edizione virtuale del San Diego Comic-Con verrà dunque presentato lo show con protagonisti Tom Austen e Sydney Lemmon, interpreti rispettivamente di Daimon Helstrom e Ana Helstrom.

Nei giorni scorsi ci è stata comunicata una data di debutto per Helstrom su Hulu, ovvero il mese di ottobre, in tempo per Halloween, e abbiamo potuto vedere quello che sarà il logo ufficiale della serie, ma adesso sappiamo anche che tra poco meno di un mese arriveranno i primi teaser .

In realtà non è ancora stata comunicata una scaletta precisa, ma a questo punto è improbabile che non vengano fatti vedere dei trailer o anche delle clip dallo show. Possiamo ipotizzare, poi, la presenza (ovviamente virtuale) di alcuni membri del cast, con più buone chance che siano inclusi i due protagonisti.

Attendiamo ora di scoprire in quale dei 5 giorni a disposizione per l'evento (dal 22 al 26 luglio) verrà presentata la serie di Hulu, che a detta degli executive della piattaforma sarà "una serie horror piuttosto unica".

E voi, quanto aspettate lo show Marvel? E che ne pensate del casting e di ciò che si è visto finora? Fateci sapere nei commenti.