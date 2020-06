Helstrom, ecco il primo sguardo al logo ufficiale della serie Marvel prodotta per Hulu

La serie Marvel dedicata alle avventure dei fratelli Daimon e Ana Helstrom ha finalmente un logo ufficiale! Dopo tanta attesa è stato rivelato al mondo e rispecchia le atmosfere cupe ed i toni che avrà la serie tv, in un total black d'effetto.

Ma...non manca qualcosa? Ci siamo accorti infatti dell'assenza del logo Marvel, che può risultare davvero curiosa vista la sua appartenenza all'MU, ma in realtà non è così. Sembra infatti che la Marvel abbia deciso di non inserire il logo ufficiale in quello di Helstrom per non confondere quest'ultimo con i contenuti in arrivo nell'MCU.

A quanto sembra Helstrom sarà la prima serie Marvel che vedrà la luce dopo il lockdown, che come sappiamo ha ritardato quasi tutte le produzioni Marvel e Disney+, mentre lo show Hulu è stato terminato poche settimane prima della chiusura totale dei set.

Prodotta da Paul Zbyszewski con Karim Zreik e Jeph Loeb, con la co-produzione Marvel Television ed ABC Studios, la Hulu - che fa parte dei Disney Television Studios - lancerà Helstrom nel mese di ottobre, la data perfetta per uno spettacolo che si annuncia il più creepy che la Marvel abbia mai avuto fin'ora.

Cosa ne pensate del logo? Vi piace o vi aspettavate qualcosa di più elaborato? Fatecelo sapere nei commenti.