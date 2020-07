Helstrom: finalmente un primo sguardo alla serie Marvel, le immagini

La famigerata famiglia Helstrom nata dalla penna di Roy Thomas e Gary Friedrich si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali, in attesa della presentazione in pompa magna che avverrà durante il Comic-Con Home. Se avete una passione per il sovrannaturale e per i drammi drammi familiari continuate oltre il salto per scoprirne tutti i dettagli!

La prima stagione debutterà il prossimo ottobre su Hulu e sarà composta da soli 10 episodi: personaggi principali saranno Daimon e Ana Helstrom (Tom Austen e Sydney Lemmon, rispettivamente), figli di un temibile serial killer e di Victoria (Elizabeth Marvel), attualmente rinchiusa in un manicomio. Starà ai due pupilli di casa Helstrom svelare gli innumerevoli misteri della loro famiglia e l'origine dei loro poteri sovrannaturali, ma per farlo sarà necessario l'aiuto dei più incalliti criminali.



Nel cast ci saranno anche Robert Wisdom nel ruolo del misterioso Custode, Ariana Guerra nel ruolo di Gabriella Rosetti, June Carryl nel ruolo della dottoressa Louise Hastings e Alain Uy in quello di Chris Yen, mentre tra gli esecutivi spiccano nomi come Paul Zbyszewski, Karim Zreik e Jeph Loeb.



Eviteremo spoiler per chi non ha letto il fumetto, ma sarà sicuramente interessante vedere fin dove gli sceneggiatori sono stati fedeli alla carta stampata: in calce troverete la galleria con le prime immagini dal set, cosa ne pensate?

Per ulteriori dettagli scoprite la data d'uscita di Helstrom e continuate a seguirci: con il Comic-Con 2.0 sono in arrivo tante novità!