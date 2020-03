Helstrom: Tom Austen conferma la conclusione delle riprese dello show Hulu

Al momento non è stata ancora ufficializzata una data d'uscita di Helstrom, serie tv targata Marvel che verrà distribuita da Hulu. Qualche giorno fa è stata annunciata la fine delle riprese della prima stagione, e ora la conferma arriva direttamente dalla star, Tom Austen, che ha confermato la notizia con un post pubblicato su Instagram.

"Stagione uno. Fatta. Sangue, sudore, lacrime e ancora sudore. Ci vedremo molto presto. #Helstrom" ha scritto Austen sul social.

Nel post l'attore ha incluso un'immagine di Helstrom dei fumetti. Per il resto la serie rimane ancora piuttosto misteriosa, visto che non è circolato molto materiale della produzione.



Qualche foto mostra di Tom Austen è comparsa sul web ma l'attore non indossava il costume del suo personaggio. Nonostante queste poche informazioni, il content chief di Hulu, Craig Erwich ha elogiato lo show:"Siamo in produzione con Helstrom. Ho visto i primi quattro episodi e ne sono davvero entusiasta; è sicuramente un punto di vista diverso dall'universo Marvel, in termini horror. Si tratta di una versione davvero unica di uno show horror, con una situazione familiare unica al centro della trama".

Tom Austen è il protagonista, in un cast che comprende Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra, Alain Uy, Daniel Cudmore e David Meunier.

Le riprese della serie sono concluse, mentre a febbraio sono state diffuse alcune immagini di Helstrom che tuttavia non svelano molto sullo show Marvel.