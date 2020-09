Helstrom, il trailer ufficiale della serie Marvel anticipa il debutto su Hulu

Mentre i Marvel Studios di Kevin Feige hanno preso in mano tutto il dipartimento televisivo della Casa delle Idee, su Hulu sta per approdare l'ultima serie realizzata dalla dismessa Marvel Television. Stiamo parlando di Helstrom, che ora si mostra con un nuovo trailer ufficiale.

Lo show seguirà le vicende di Daimon e Ana Helstrom, figlio e figlia di un misterioso e potente serial killer interpretati rispettivamente da Tom Austen e Sydney Lemmon. Nel primo episodio Daimon dovrà indagare su un ragazzo posseduto da un demone in Oregon, mentre nel frattempo Ana organizza un'asta per attirare un criminale a San Francisco. Stando alla descrizione del secondo episodio, invece, un orribile incidente costringerà Daimon e l'agente del Vaticano Gabriella Rossetti (Ariana Guerra) a combattere per l'anima i una persona.

Come potete vedere anche nel poster in calce, l'assenza del logo Marvel è un'ulteriore conferma della volontà di Kevin Feige di legare il nome della compagnia solamente alle serie canoniche del Marvel Cinematic Universe, che a breve faranno il loro debutto su Disney+ con l'arrivo di WandaVision e in seguito con The Falcon and the Winter Soldier e Loki.

La serie debutterà su Hulu il prossimo 16 ottobre, mentre non abbiamo notizie sulla data di uscita italiana. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al primo teaser di Helstrom.