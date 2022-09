Hemlock Grove, la serie con Famke Janssen lascerà Netflix: ecco quando

Una delle prime produzioni originali Netflix, Hemlock Grove, molto presto non sarà più disponibile nella libreria dello streamer. A malincuore lo show non sarà più disponibile alla visione e scomparirà dalla nutrita lista di opzioni. Una decisione che lascia interdetti molti fan, che negli anni si sono affezionati a Hemlock Grove.

La serie creata da Brian McGreevy e Lee Shipman non sarà più disponibile dal mese di ottobre. Ambientata in Pennsylvania, Hemlock Grove racconta la storia di un misterioso omicidio nell'immaginaria città che dà il nome alla serie, dove i segreti e il sovrannaturale abbondano.

Su Everyeye potete leggere la recensione di Hemlock Grove 3, l'ultima stagione dello show.



Eli Roth è il produttore esecutivo, e nel cast spicca la star di X-Men Famke Janssen, al fianco di attori conosciuti come Bill Skarsgård, Landon Liboiron e Penelope Mitchell. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Brian McGreevy, uno dei co-autori.

La prima stagione è stata distribuita nell'aprile 2013 mentre Hemlock Grove 3 è stata pubblicata nel 2015.



A distanza di sette anni, Hemlock Grove darà l'addio ai suoi fan pur essendo entrato nella storia: la serie è stata la prima originale Netflix ad essere nominata agli Emmy Award.

Gli spettatori che hanno apprezzato le tre stagioni di Hemlock Grove sperano di poter rivedere un giorno la serie tra le disponibilità della libreria di Netflix.