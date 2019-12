Henry Cavill spiega che i pantaloni di pelle in The Witcher sono stati i suoi veri rivali

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di The Witcher, uno dei punti di forza della serie è stato soprattutto il grande impegno di Henry Cavill, capace di interpretare al meglio il protagonista della serie. Questo nonostante le grandi difficoltà di un pezzo dell'abbigliamento del cacciatore di mostri.

Durante un evento del press tour dedicato alla serie prodotta da Netflix, l'attore britannico ha rivelato quale è stata la cosa più difficile nel girare di persona le numerose scene di azione presenti nello show: "I pantaloni di pelle... abbiamo avuto molti problemi con quelli", la risposta si fa più dettagliata: "Il problema non era indossarli o toglierseli, ma il fatto che la pelle si allunga e siccome Geralt si muove sempre dopo un po' i pantaloni iniziano a non avere un bel aspetto. Abbiamo dovuto cambiarli quindi, per renderli più adatti agli sforzi fisici quotidiani di Geralt".

Nel frattempo sono disponibili le otto puntate che compongono la prima stagione della serie incentrata sul personaggio nato dalla penna di Andrzej Sapkowski, se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Witcher, attenzione però, nell'articolo saranno presenti degli spoiler sulla parte centrale delle avventure di Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri.