Henry Cavill: 5 curiosità sul suo ruolo di Geralt in The Witcher

Su Netflix The Witcher continua a espandersi con un nuovo speciale, mentre Henry Cavill si prepara a girare la seconda stagione della serie TV tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski. La sua interpretazione nei panni di Geralt di Rivia ha convinto anche i più scettici, e oggi è venuto il momento di conoscere alcune curiosità sul ruolo dello strigo.

Rinomato per essere un gamer appassionato, Henry Cavill si è mostrato di recente ad assemblare un PC in un'esilarante video. Ciò che non tutti sanno, tuttavia, è che la sua passione per il gaming è talmente profonda da aver chiesto in maniera ossessiva di poter recitare la parte di Geralt di Rivia per l'adattamento Netflix. Infatti, una volta scoperto che la piattaforma di streaming stava preparando una serie di The Witcher, ha ripetutamente tempestato di chiamate i suoi agenti per poter ottenere un meeting con l'emittente. Inizialmente, la showrunner Lauren Schmidt aveva rifiutato la candidatura di Cavill, anche perché non aveva ancora in mente che direzione volesse dare al personaggio dello strigo in quel momento. Dopo aver fatto l'audizione per il personaggio a 207 candidati, e dopo quattro mesi di casting, finalmente Schmidt ha deciso di concedere una seconda opportunità all'attore di Superman dell'Universo DC, ed è subito rimasta colpita da quanto l'attore riuscisse a entrare nei panni del Geralt di Rivia scritto dalla sceneggiatrice. Dopo aver ottenuto la parte, Henry Cavill ha dichiarato: "questo è un sogno che si realizza per me".

Di certo dopo aver ottenuto la parte, Cavill non è rimasto con le mani in mano, essendosi allenato duramente sia in palestra, sia a tirare di spada, dichiarando di aver "speso tutto il tempo libero, quando non ero sul set, con una spada in mano. Volevo abituarmi al peso della spada, usandola giorno e notte. L'unica cosa che facevo era allenarmi, e allenarmi, e ancora allenarmi".

La performance di Geralt da parte dell'attore era talmente perfetta a dire della sceneggiatrice che la stessa Schmidt ha rivelato che: "nel primo episodio avevo scritto fin troppe linee per Henry. Ma la sua interpretazione era in grado di aggiungere così tanta profondità al personaggio di Geralt che quando era il momento di scrivere l'ultimo episodio della prima stagione, abbiamo scritto metà dei suoi dialoghi, lasciando Henry a improvvisare il resto".

Vladimir Furdik, stuntman veterano e coreografo di combattimenti (e famoso per aver interpretato il temibile Re della Notte in Game of Thrones) ha lodato Henry Cavill per le sue doti di combattimento definite come le migliori abbia visto in decenni di carriera. Intervenuto in un panel all'Eastern European Comic-Con del 2019, Furdik si è soffermato sullo stile di lotta "coreografato" creato proprio per il personaggio di Geralt, affermando che Cavill nelle scene di combattimento si muove meglio persino di Kit Harington.

In un'intervista rilasciata al Telegraph il 22 dicembre del 2018, Cavill ha dichiarato che Netflix gli ha chiesto sforzi enormi per il fisico che avrebbe dovuto avere nei panni di Geralt, tanto da trasformarlo "a livelli da CGI". L'attore però non si era dichiarato spaventato, ma anzi contento di poter affrontare una sfida così importante.

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sulla seconda stagione delle avventure di Geralt di Rivia, qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di The Witcher.