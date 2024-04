Henry Cavill dice addio alle scene post-credit: 'Ho capito che forse mi portano sfortuna'

Questa settimana abbiamo appreso che The Witcher finirà con la stagione 5, ma già dalla quarta le cose subiranno un grosso cambiamento dato che Henry Cavill non tornerà nei panni di Geralt di Rivia, ruolo nel quale sarà sostituito da Liam Hemsworth.

Tuttavia il famoso strigo potrebbe non essere l'unica cosa alla quale Henry Cavill rinuncerà in futuro, dato che l'attore in una nuova intervista promozionale per il nuovo film che lo vede protagonista, ovvero The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, ha scherzato sulla possibilità di smetterla di apparire nelle scene post-credit: "A quanto pare non ho molta fortuna con queste scene extra, quindi sto pensando di smetterla per sempre", ha detto l'attore ad Inverse.

Il riferimento è ovviamente alla scena post-credit di Black Adam, che sorprese tutti con il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman per promettere un nuovo film DC che però non si è mai concretizzato dato che di lì a qualche settimana James Gunn fu promosso a capo dei nuovi DC Studios e annunciò il suo reboot DCU cancellando Man of Steel 2.

Da allora, David Corenswet ha assunto ufficialmente il ruolo di Superman in un nuovo film scritto e diretto da Gunn, intitolato Superman, che uscirà nei cinema il prossimo anno, più precisamente l'11 luglio 2025, distribuito da Warner Bros.

