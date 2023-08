Henry Cavill dice addio a The Witcher con le emozionanti foto del dietro le quinte

Il recast di Henry Cavill in The Witcher 4 è stato definito necessario. L’attore ha definitivamente abbandonato la serie Tv Netflix, e un video dietro le quinte mostra tutta la commozione di Cavill nel dover lasciare il suo ruolo per sempre.

Lo stuntman e assistente regista Wolfgang Stagemann ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram delle foto che mostrano il dietro le quinte della terza stagione di The Witcher. Nella galleria si possono osservare le riprese di alcune scene di combattimento e un abbraccio finale tra Henry Cavill e un collaboratore al sapore di addio per l’attore, molto affezionato al suo ruolo.

Parlando alla première della terza stagione di The Witcher, una delle poche apparizioni di Cavill di fronte alla stampa per gli ultimi episodi, l'attore ha rivelato i suoi combattimenti preferiti della serie. "Tutti i combattimenti, che siano brevi, lunghi o che coinvolgano molte persone, sono eccezionali. Quando si parla del mio combattimento preferito, quello che ritengo il migliore, è probabilmente verso la fine della stagione. Non rivelerò l'attore con cui ho lavorato, perché non voglio fare spoiler. Ma è stato davvero all'altezza della situazione. È stato eccezionale. Abbiamo trovato il nostro ritmo e si è trasformato in un combattimento davvero molto bello".

Ora che la terza stagione è andata in onda per intero, sembra abbastanza chiaro che Cavill si riferisse a questa scena con Vilgefortz nell'episodio 6 mostrata nella galleria instagram di Stagemann.

A proposito della nuova stagione della serie, la prima senza Cavill, il produttore ha commentato la possibile teoria del multiverso in The Witcher 4.