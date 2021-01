Henry Cavill, a quanto ammonta il patrimonio dell'eroe di The Witcher? Il suo cachet

Il futuro di Henry Cavill con l'universo DC non è molto chiaro, invece è alquanto certo il suo ritorno nei panni di Geralt di Rivia per la seconda stagione della serie The Witcher di Netflix.

Effettivamente come rifiutarsi dopo il grande successo di pubblico e di critica della prima stagione, ma anche dopo il grande guadagno economico avuto dato che Cavill ha ricevuto ben 400.000 dollari per ciascuno degli otto episodi della prima stagione (basta un piccolo calcolo matematico per comprendere che il guadagno complessivo è di 3,2 milioni di dollari).

Il primo ruolo cinematografico di Henry Cavill è stato in Laguna del 2001. Ciò ha portato rapidamente a un'altra comparsa in The Count of Monte Cristo un anno dopo. Il film ha ricevuto solide recensioni dalla critica e ha generato oltre 75 milioni di dollari al botteghino. Avendo iniziato la sua carriera nel Regno Unito, Cavill è naturalmente attratto da ruoli in serie televisive britanniche come The Inspector Lynley Mysteries.

L'attore ha continuato a costruire la sua carriera nel Regno Unito apparendo in film come Goodbye, Mr. Chips, I Capture the Castle e Midsomer Murders. Dal 2005 in poi, ha iniziato a espandersi e ad apparire in film americani come Hellraiser: Hellworld, Red Riding Hood, Tristan & Isolde e Stardust. Una svolta importante per Cavill è arrivata nel 2007 quando ha ricevuto la richiesta di un ruolo ricorrente nella serie drammatica storica di Showtimes The Tudors.

Lo stesso Cavill ha riconosciuto l'effetto benefico che questo spettacolo ha avuto sulla sua carriera tanto da vincere anche un Emmy nel 2010. Nel corso della sua carriera ha perso alcuni ruoli importanti come in Superman nel 2006, Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco, Edward Cullen in Twilight e James Bond in Casino Royale, ma è ugualmente comparso in serie come Blood Creek, Immortals e The Cold Light of Day. Nel 2011, è stato annunciato che Henry Cavill avrebbe interpretato il ruolo di Superman in Man of Steel. Questo è diventato forse il ruolo più degno di nota della sua intera carriera, ed è apparso come Superman in vari sequel e spin-off, tra cui Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Recentemente è apparso anche in Mission: Impossible - Fallout del 2018 ed è stato il protagonista del film Night Hunter prima di assumere il ruolo di Geralt in The Witcher di Netflix. Tutto questo gli è servito per racimolare un patrimonio netto pari a più di 40 milioni di dollari.

Nel frattempo sapevate che è stata ufficializzata una terza stagione di The Witcher? L'ex-regista dello show, invece, ha parlato delle sue divergenze con Netflix su The Witcher.