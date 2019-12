Henry Cavill: da attore a personaggio giocabile in un gameplay di The Witcher fan-made

Che dalla serie di romanzi scritti da Andrzej Sapkowskil fosse nata anche la fortunata saga di videogiochi è ben noto a tutti, ma una fan, guidata dalla passione video-ludica e per le serie TV, si è superata creando un particolare montaggio nel quale sembra che Henry Cavill sia effettivamente il protagonista di un game-play: pronti all'azione?

La sequenza è stata montata dall'utente facebook Gaerwenil ed estrapolata da L'inizio della fine, primo episodio di The Witcher, disponibile dal 20 dicembre su Netflix.

Il rapido scambio di colpi vede Geralt di Rivia fronteggiare alcuni sgherri e, in alto a sinistra, ecco spiccare gli indicatori di salute, mana e critico: inutile dire che nessuno di questi verrà consumato durante lo scontro, fin troppo facile per il letale mercenario.

Le avventure giocabili di The Witcher iniziano nel 1997, quando lo sviluppatore polacco CD Projekt Red crea il primo prototipo del videogame, successivamente distribuito dall'Atari in tutto il mondo e oggi divenuto a pieno titolo un pilastro della cultura pop e video-ludica di genere.

Se non avete ancora visto The Witcher il game-play vi offrirà una peculiare anteprima della serie che, tra scontri e avversari di ogni tipo, vi accompagnerà in un viaggio unico all'interno del mondo creato da Sapkowski.

Nel nostro articolo sul processo creativo di Lauren Schmidt Hissrich troverete maggiori risposte alla vostra curiosità mentre per una maggiore visione d'insieme vi rimandiamo all'intervista alla sceneggiatrice di The Witcher e alle due protagoniste Yennefer e Ciri.