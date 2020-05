Henry Cavill, buon compleanno alla star: una carriera da Superman a Geralt

Per le nuove generazioni Superman ha il volto di Henry Cavill. L'attore britannico dal 2013 interpreta Clark Kent/Superman e oggi che festeggia 37 anni abbiamo voluto ricordarlo ripercorrendo brevemente la sua carriera e l'evoluzione che l'ha portato sino alla serie tv Netflix, The Witcher, dove interpreta il protagonista Geralt di Rivia.

Nativo dell'isola di Jersey, Henry Cavill inizia a recitare sin da bambino sui palcoscenici teatrali e intenzionato a coltivare il suo talento sceglie la recitazione a discapito di un futuro nell'esercito o da storico.

Dopo i primi ruoli al cinema, nel 2007 interpreta il cacciatore nella pellicola Cappuccetto Rosso, al fianco di Debi Mazar.

Nel 2004 è già tra i papabili per interpretare Superman ma Bryan Singer per il suo Superman Returns gli preferisce Brandon Routh. In quel periodo sfiora diversi ruoli che sarebbero poi diventati molto noti, come quello del vampiro Edward Cullen, poi assegnato a Robert Pattinson, o quello di James Bond in Casino Royale.



Il suo primo ruolo famoso è quello nella serie tv I Tudors, nel ruolo di Charles Brandon, duca di Suffolk. Da quel momento la sua carriera è in ascesa e viene scelto da registi importanti come Woody Allen, che lo vuole nel suo Basta che funzioni, con Larry David e Evan Rachel Wood.

Nel 2011 Warner Bros. lo sceglie finalmente per interpretare Clark Kent in L'uomo d'acciaio, diretto da Zack Snyder. Per il ruolo inizia un lungo percorso d'allenamento e ottiene un buon riscontro da critica e pubblico. Riprenderà il personaggio anche Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League, con recensioni meno positive, tanto d'aggiudicarsi un Razzie Award in coppia con Ben Affleck.

Dopo aver affiancato Tom Cruise nella saga di Mission: Impossible, nel 2018 viene scelto per interpretare l'iconico personaggio letterario e videoludico Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher.



