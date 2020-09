Henry Cavill: come si è preparato l'attore al ruolo di Geralt in The Witcher

Se la serie Netflix di The Witcher è stata un successo, una buona parte del merito va anche ai suoi interpreti. Abbiamo avuto modo di apprezzare le prove di Anya Chalotra e Freya Allan, nei panni rispettivamente di Yennefer di Vengerberg e di Ciri. Ma la scena è stata soprattutto rubata da Henry Cavill, interprete dello strigo Geralt di Rivia.

Mentre i fan non vedono l'ora di scoprire la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, oggi ci concentreremo proprio su Henry Cavill e sul duro allenamento che ha dovuto seguire (e tuttora sta seguendo) per riuscire a interpretare un personaggio dal fisico imponente come lo strigo Geralt.

Oltre a una dieta ferrea, l'attore, interprete oltre che di Geralt anche di Superman per l'universo DC, èm stato allenato in palestra da David Rienzi, personal trainer nientemeno che di Dwayne "The Rock" Johnson, e preparatore esperto nel bodybuilding. Per iniziare la sua giornata di esercizi, Cavill si sottopone ad allenamento cardio ad alta intensità unito a esercizi incredibilmente duri con i pesi: stacchi da terra (i cosiddetti Romanian deadlift) con il bilanciere, iperestensioni per i glutei con la glute ham machine, addominali obliqui con plank, sollevamenti sulle spalle e sui tricipiti, dumbbell curls isometrici con bilanciere, e diversi altri.

Ma The Witcher non è questione solo di un fisico perfetto. Infatti, un'altra parte fondamentale per l'allenamento da strigo di Cavill è stata quella di preparare i combattimenti: in questo caso, si è allenato con Vladimir Furdik, conosciuto anche per essere l'interprete del Re della Notte in Game of Thrones. Furdik si è detto entusiasta delle doti dell'Uomo d'acciaio, definendolo uno dei più bravi combattenti ad aver diretto, e ben più talentoso di Kit Harington.

Chiudiamo con una curiosità per far comprendere la dedizione di Henry Cavill nell'interpretare Geralt di Rivia. La scena della vasca è una delle più iconiche della prima stagione di The Witcher, anche per l'incredibile fisico mostrato dall'attore: per arrivare a quella scena con i muscoli tirati alla perfezione, Cavill si è sottoposto addirittura a quattro giorni di disidratazione, togliendo praticamente tutti i liquidi in eccesso dal proprio fisico. Semplicemente straordinario.

Nell'attesa di scoprire cosa vedremo nella seconda stagione di The Witcher, fateci sapere nello spazio commenti se conoscevate gli incredibili allenamenti ai quali si è sottoposto Henry Cavill per interpretare la versione migliore possibile di Geralt di Rivia!