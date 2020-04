Henry Cavill cucina e parla italiano in quarantena, Joey Batey lo sfotte

Mentre si aspetta di capire quando e come potranno riprendere le riprese dell'attesissima seconda stagione di The Witcher, adattamento Netflix della saga letteraria di Andrzej Sapkowski, il protagonista Henry Cavill si cimenta in una prova culinaria tutta italiana in quarantena, per l'esattezza con del pesce.

Anche le star devono mangiare e intrattenersi, in un periodo di quiete e calma piatta come questo, dove manca per forza di cose il lavoro, e Cavill ha deciso di farlo tra i fornelli o meglio al forno. L'attore anche interprete di Superman nell'Universo Cinematografico DC ha infatti condiviso via Instagram alcune immagini di una sua preparazione, che sembrano essere delle Orate in Crosta di Sale, accompagnate in alto da una ciotola di linguine ai gamberetti.



La cosa meravigliosa è che per l'occasione Cavill ha condiviso le immagini scrivendo una didascalia in italiano, molto semplice ma efficace, tanto da attirare le attenzioni dei fan nostrani. Cos'ha scritto: "Isolamento italiano". Ancora più simpatico è l'intervento della co-star di The Witcher Joey Batey, interprete di Ranuncolo, che rispettando i dictat caratteriali del suo personaggio lo ha sbeffeggiato scrivendo: "Pffft. Amateur".



Cosa ne pensate? Appetitoso quel piatto?



