Henry Cavill diventerà padre: chi è la compagna della star di The Witcher?

Henry Cavill, celebre soprattutto per le sue interpretazioni in The Witcher e nei film del DCEU dedicati a Superman, sta per diventare papà per la prima volta. Scopriamo insieme chi è Natalie Viscuso, la futura mamma, compagna di vita dell’attore e figura manageriale di spicco all’interno dell’industria cinematografica mondiale.

Dopo aver riportato le parole di Henry Cavill a proposito delle tecniche con la spada che si vedranno in Highlander, torniamo ad occuparci dell’attore britannico per condividere l’annuncio, rilasciato nel corso di un’intervista dedicata all’anteprima di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, della prossima nascita del suo primogenito.

Natalie Viscuso, compagna dell’interprete ormai da diversi anni, è l’ex vicepresidente degli studi televisivi e digitali Legendary Entertainment, casa di produzione che sta dietro diverse opere che hanno visto Cavill tra i protagonisti e ricopre attualmente il ruolo di supervisore della Vertigo Entertainment di Roy Lee.

La fruttuosa collaborazione lavorativa tra i due dovrebbe portare, in un prossimo futuro e secondo quanto già confermato, alla nascita dell’universo cinematografico dedicato al mondo di Warhammer 40000.

Cavill, a proposito della gravidanza, ha spiegato: “Sono molto emozionato. Sia io che Natalie siamo molto emozionati”.

In attesa di scoprire qualcosa di più a proposito del lieto evento, rinnoviamo i nostri più sentiti auguri alla coppia e vi lasciamo alle dichiarazioni di Henry Cavill riguardo la questione dei baffi rimossi digitalmente in Justice League.

