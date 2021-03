Henry Cavill, per quanto tempo sarà Geralt in The Witcher? Parliamone

La grande popolarità della serie TV Netflix di The Witcher l'hanno resa uno degli show più amati della scorsa stagione televisiva, e in molti non vedono l'ora di assistere al secondo ciclo di episodi delle avventure di Geralt di Rivia, che arriverà sui nostri schermi (si spera) entro il 2021, salvo altri ulteriori rimandi o problematiche.

Abbiamo già visto insieme i personaggi che vorremmo assolutamente (ri)vedere nella seconda stagione di The Witcher, ma oggi vogliamo concentrarci su alcuni rumor che riguardano il protagonista dello show ideato da Lauren S. Hissrich, ovvero Henry Cavill.

Henry Cavill lascerà il ruolo di Geralt di Rivia?

Che il 2020 non sia stato l'anno più fortunato di Cavill, non c'è dubbio. Oltre ai continui stop alla produzione di The Witcher 2 a causa della pandemia globale di COVID-19, l'attore britannico ha anche subito un infortunio che l'ha tenuto lontano dal set per molto tempo. Questo, unito alla grande serie di progetti legati al franchise di The Witcher in uscita su Netflix, ha fatto preoccupare i fan circa una possibile futura decisione di abbandonare il ruolo di Geralt di Rivia da parte del 37enne, che di recente ha dovuto anche accettare il fatto che con ogni probabilità non sarà più l'Uomo d'Acciaio Superman nei prossimi film del DC Extended Universe.

Inoltre, sembra che Cavill stia discutendo animatamente con la produzione di The Witcher per avere un aumento di contratto per le prossime stagioni, non riuscendo a trovare al momento un accordo convincente. Sono queste motivazioni che potrebbero portare alla sua decisione di abbandonare lo show della Hissrich?

In assenza di comunicazioni ufficiali, ci pare davvero molto difficile che ciò avvenga. In parte perché Henry Cavill, per diventare Geralt, ha fatto enormi sacrifici, e non crediamo che tornerà sui suoi passi per alcune problematiche minori. Peraltro, Netflix gode di ottimi rapporti con l'attore, anche grazie alle numerose collaborazioni, tra cui quella nella pellicola Enola Holmes. Infine, ma non per importanza, l'incredibile reazione positiva dei fan al Geralt di Cavill potrebbe rendere difficile un cambio di cast per il protagonista della serie, e rischierebbe di minarne seriamente la popolarità. A meno di clamorosi risvolti, dunque, possiamo stare tranquilli che il nostro Geralt continuerà a essere interpretato dall'amatissimo Henry Cavill.

