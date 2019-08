Henry Cavill in Italia: la star di The Witcher pubblica un video da Acciaroli

Una presenza inaspettata sul bagnasciuga di Acciaroli, località marittima in provincia di Salerno, dove la star di The Witcher, Henry Cavill, si è allenato approfittando di qualche giorno di vacanza in terra nostrana. Cavill è stato avvistato in varie zona della Campania, in particolare tra Ischia, Capri e la Costiera Amalfitana.

Henry Cavill ha pubblicato un video proprio mentre è impegnato a tenersi in forma sulla spiaggia campana, e aggiungendosi alla schiera di star internazionali che in questo periodo dell'estate hanno deciso di trascorrere qualche giorno nel Belpaese, magari in concomitanza con la promozione dei loro ultimi progetti.

In particolare qualche giorno fa sono stati avvistati a Roma giovani star come Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin di Stranger Things e Kiernan Shipka, protagonista di Le terrificanti avventure di Sabrina.

Ad Amalfi, per poi presenziare al Giffoni Film Festival, sono comparsi Natalia Dyer e Charlie Heaton, altri due co-protagonisti di Stranger Things.



Henry Cavill sarà protagonista discusso della serie tv The Witcher, dove interpreterà Geralt di Rivia, in una trasformazione che ha generato diverse polemiche tra i fan.

Lo stesso Cavill ha rivelato come ha ottenuto il ruolo, vista la crescente protesta nei confronti della scelta di casting effettuata dalla produzione.

Henry Cavill è diventato famoso grazie all'iconico ruolo del personaggio DC di Clark Kent/Superman nei film L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.