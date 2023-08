Henry Cavill non salva The Witcher 3, i voti del pubblico sono i più bassi della serie

The Witcher 3 non sta ottenendo i riscontri sperati, come testimoniato dai punteggi di Rotten Tomatoes su entrambi i lotti di episodi che sono stati distribuiti su Netflix, il primo a fine giugno e il secondo pochi giorni fa, nonostante la presenza di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia che lascerà a Liam Hemsworth.

I primi cinque episodi hanno registrato il 49% su Rotten Tomatoes, un punteggio più basso. La seconda parte, quella finale, è stata pubblicata lo scorso 27 luglio, e ha fatto registrare il minimo assoluto con il 22%.



Migliore il responso della critica, che ha attestato sinora un 77% in totale. La scarsa accoglienza del pubblico viene da più parti attribuita all'addio di Henry Cavill al ruolo di Geralt di Rivia. Dopo aver interpretato il personaggio principale nelle prime tre stagioni della serie Netflix, Cavill lascerà il ruolo di Geralt a Liam Hemsworth dalla quarta stagione. Nonostante il pessimo riscontro sull'aggregatore di recensioni, The Witcher è tornato in Top 10 Netflix nell'ultima settimana, in concomitanza con l'uscita degli ultimi episodi.



Dal prossimo ciclo di episodi cambierà il protagonista di The Witcher; non sarà più Geralt il fulcro della narrazione come accaduto sinora nello show basato sulla saga creata da Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill saluta Geralt di Rivia per passare a nuovi progetti e nuovi ruoli da interpretare. Nel cast dello show rimangono Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey, che parteciperanno anche alla quarta stagione della serie tv Netflix creata da Lauren Schmidt Hissrich.