Henry Cavill parla dei rumor su Hyperion: 'Per quanto ne so non sarò in Loki'

Adesso che ha ufficialmente annunciato il suo ritorno come Superman nel DC Universe, Henry Cavill ha recentemente concesso un'intervista in cui ha potuto parlare sia dei suoi progetti futuri, il primo ad arrivare sarà The Witcher 3, così come delle voci di corridoio che lo hanno riguardato, quelle di un suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Le voci indicavano come l'attore de L'uomo d'acciaio potesse aver accettato di interpretare un personaggio dei Marvel Studios, nello specifico Hyperion (che ha caratteristiche simili al Superman della DC), e che avrebbe fatto il suo esordio nel MCU nel corso della seconda stagione di Loki, le cui riprese si sono concluse qualche settimana fa.

Durante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, in occasione di un evento di beneficenza per la 92nd Street Y di New York, Cavill ha parlato di queste teorie - ma ha anche indicato come il salto dalla DC alla Marvel non sarebbe affatto impossibile.

"Per quanto ne so, non sarò in Loki...". ha rivelato Cavill. "Sarebbe difficile da gestire in questa fase... Ma se James Gunn può farlo, forse posso farlo anch'io". Cavill ovviamente si riferisce al fatto che James Gunn è adesso CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran dopo l'addio di Walter Hamada alla Warner Bros. Discovery. Gunn è passato dall'essere un regista per i Marvel Studios (il franchise dei Guardiani della Galassia) a lavorare anche per Warner con The Suicide Squad e Peacemaker e adesso supervisionerà ogni progetto riguardante il DC Universe per i prossimi quattro anni almeno.

Creato da Roy Thomas e Sal Buscema in The Avengers #69 del 1969, Hyperion è un ruolo ricoperto da più persone nei fumetti della Marvel Comics. Originariamente membro del malvagio Squadron Sinister, il personaggio è stato successivamente reintrodotto come eroe con il nome Mark Milton, l'ultimo Eterno sopravvissuto e membro fondatore dello Squadron Supreme di Terra-712. Una chiara rielaborazione di Superman, Hyperion svolge un ruolo importante nella maxiserie Squadron Supreme, diventando cieco in uno scontro con la sua controparte malvagia e innamorandosi della versione di Wonder Woman del gruppo, Power Princess.

Alcuni fan avevano sperato nell'introduzione di Hyperion già nella prima stagione di Loki. Vedremo se comparirà nel corso della seconda. Tornando a Cavill, l'attore ha fornito qualche anticipazione su The Witcher 3.