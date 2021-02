Henry Cavill, il post della star di The Witcher fa sognare i fan. Cosa bolle in pentola?

Con un post pubblicato sui social network, la star di The Witcher Henry Cavill sta stuzzicando la curiosità dei fan. La foto pubblicata appare piuttosto criptica ma in molti pensano che l'attore stia parlando di un possibile live action di Mass Effect.

Nella didascalia di accompagnamento per l'appunto si fa riferimento ad un "progetto segreto", mentre tra le mani l'attore tiene una sceneggiatura il cui testo risulta illeggibile a causa di una sfocatura sfocatura. L'attore aggiunge poi che i suoi follower dovranno semplicemente aspettare per capire di cosa si tratta.

"Progetto segreto? O solo una manciata parole casuali sparse qua e la... Immagino che dovrete aspettare per scoprire di cosa si tratta. Buona giornata a tutti".

Nella realtà dei fatti, guardando con attenzione il look di Henry Cavill, sembra che l'attore si trovi semplicemente sul set di The Witcher 2 e che stia solo tentando di prendere in giro i suoi follower. Probabilmente l'interprete di Geralt di Rivia sta solo ripassando il copione per la scena successiva. In molti sperano che si tratti davvero di qualcosa che riguardi Mass Effect anche se fin qui nessuna delle parti implicate - BioWare ed EA - hanno detto cose a riguardo.

Intanto, dopo l'infortunio Henry Cavill sembra aver ripreso a pieno ritmo il suo lavoro sul set di The Witcher 2, mentre un nuovo attore si è aggiunto al cast della serie Netflix.