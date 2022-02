Henry Cavill ci presenta il suo cane su Instagram: guardate la foto!

Mentre i fan sperano nel ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, l'attore ne approfitta per passare del tempo con il suo Akita americano, Kal. Nel suo ultimo post Instagram, infatti, Cavill ha pubblicato una foto di Kal che aspetta il suo pasto.

"Faccia da pappa-time. Lo sguardo resta lo stesso finché il cibo non arriva" ha scritto Cavill nella didascalia. Da quel che sembra da queste parole, il cane sta fissando il pasto che si trova dietro alla camera, mentre Cavill lo tiene in "ostaggio" per fargli una foto da condividere con i suoi fan.

Nella sezione dei commenti molti si sono soffermati sullo sguardo del cane, che hanno paragonato a quello del suo padrone, ma un altro elemento sembra aver catturato l'attenzione di tutti: alle spalle di Kal, infatti, si intravede un Tavolo da Gioco di Warhammer. E in effetti non sarebbe una cosa così assurda, perché nel post precedente Cavill andava a visitare la sede della Warhammer World, dove ha potuto osservare tutti i modelli e ha conosciuto i loro autori. L'attore ha poi raccontato la gita con entusiasmo ai suoi fan.

Adesso, mentre attendiamo l'arrivo di Enola Holmes, in cui Cavill interpreterà il fratello della giovane protagonista, si parla di The Witcher 3, celebre serie Netflix in cui l'attore veste i panni di Geralt di Rivia.