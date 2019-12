Henry Cavill presenta The Witcher in soli 60 secondi

Anche se secondo Henry Cavill chi non ha letto i libri di The Witcher sarà più coinvolto dall'adattamento seriale, può essere utile avere una panoramica dell'universo narrativo in cui ci si sta per immergere.

Per questo, Netflix ha pubblicato un video in cui l'interprete di Geralt di Rivia in persona introduce gli spettatori al mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski. "Ecco tutto ciò che dovete sapere di The Witcher in meno di 60 secondi", esordisce Cavill nel video che trovate in cima all'articolo, prima di dare una panoramica del contesto della storia e alcune delle sue regole di base, tra presenza di magie, mostri e creature tipiche del genere fantasy.

Ovviamente non può mancare una veloce descrizione dei Witcher e del loro ruolo nel "Continente".

Cosa ne pensate dell'introduzione di Cavill?È abbastanza esaustiva?



Come ci ricorda Netflix, "The Witcher narra le avventure di Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano più malvagie dei mostri. Il destino lo spingerà all’incontro con una potente strega e una giovane principessa, e ad un’incredibile viaggio nel Continente".



