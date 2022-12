Henry Cavill produrrà e sarà protagonista della nuova serie Warhammer 40K con Amazon?

Dopo il burrascoso addio a Superman, in conseguenza della decisione di James Gunn e Peter Safran di ripartire da zero con il loro nuovo universo condiviso ai DC Studios, l'Hollywood Reporter afferma che Amazon starebbe per assicurarsi i diritti di Warhammer 40K con Henry Cavill che sarebbe coinvolto come produttore e protagonista della nuova serie.

Naturalmente, Amazon ha a disposizione ingenti risorse e ha dimostrato di non essere affatto timida nell'investirli nei suoi show televisivi e nei suoi film. Solo il tempo ci dirà se questo accadrà. Dato che Amazon non ha ancora i diritti, è probabile che non ci sia ancora una sceneggiatura o una storia e che non ci sarà per un bel po' di tempo. Amazon sta anche lavorando a un adattamento di God of War, quindi è impegnata a dare vita a questi grandi franchise attraverso serie televisive e/o film.

Se vi siete persi tutte le notizie, da ottobre è stato un vero e proprio turbine per Henry Cavill. Con l'uscita di Black Adam, è stato confermato che Cavill sarebbe tornato a vestire i panni di Superman nei futuri film della DC. Nello stesso periodo ha lasciato The Witcher e molti hanno ipotizzato che ciò fosse dovuto al fatto che volesse liberarsi per tornare a fare il supereroe a tempo pieno e che non fosse soddisfatto del team creativo della serie. Tuttavia, è stato confermato che James Gunn sta scrivendo un nuovo film su Superman e Henry Cavill non tornerà più nel ruolo. Il suo tempo nei panni del personaggio è finito, lasciando la mega star senza alcun tipo di ruolo ricorrente o franchise a cui essere legata.

Inoltre, l'ex-star di The Witcher avrebbe già girato un cameo nell'attesissimo (e altrettanto discusso, a causa delle vicissitudini di Ezra Miller) film di Andy Muschietti The Flash, per il quale avrebbe inoltre pattuito lo stesso compenso ricevuto per la sua comparsata in Black Adam: dopo gli ultimi sviluppi, però, pare proprio che anche Flash dovrà fare a meno di Superman.

A confermare la notizia è stato Umberto Gonzalez di The Wrap: "Cavill è stato pagato 250mila dollari per quel cameo in Black Adam e altri 250mila per l'ormai cancellata scena di Clark Kent sul finale di The Flash" si legge in un tweet con cui il reporter ha risposto a un post che parlava del compenso percepito da Cavill per gli episodi di The Witcher.