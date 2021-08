The Witcher 2, Henry Cavill rivela com'è la sua dieta quando non deve girare scene di nudo

Come tutte le star che portano sul grande schermo eroi con una certa prestanza fisica, Henry Cavill deve faticare non poco in palestra per mantenere la forma. Tuttavia l'attore di The Witcher ha recentemente rivelato qual è la sua dieta di mantenimento quando non ha scene a petto nudo in vista.

Stiamo parlando dell'interprete del famoso uomo d'acciaio, Superman, sui cui pettorali bisogna lavorare molto, ma anche lui può avere dei momenti di relativa calma. Cavill ha raccontato ai microfoni di People che quando può rilassarsi e passare anche meno tempo in palestra, segue una dieta molto ricca di proteine che prevede un pasto ogni tre ore. L'attore ha anche rivelato quali alimenti prevede una giornata tipo.

"La colazione consiste in un misurino e mezzo di proteine ​​del siero di latte 100% nutrite con erba, insieme a una tazza e mezza di avena e frutti di bosco mescolati con acqua, oltre a una frittata di due uova con due fette di tacchino e 120 gr di filetto di manzo. Tre ore dopo mangio 170 gr di petto di pollo con riso bianco, e tre ore dopo, altri 170 gr di petto di pollo con riso integrale. Tre ore dopo cucino invece 140 gr di filetto di manzo con patate dolci."

Si tratta di un regime non semplice, che prevede una certa abnegazione e soprattutto tanta voglia di passare la giornata intera ai fornelli. Ma questo e altro per mantenere il fisico con cui Henry lavora. L'attore ha ammesso in un'intervista che la sua forza di volontà è legata ad un evento in particolare. Infatti, quando era più giovane, aveva fatto un provino per un film di James Bond, ma era stato scartato con la motivazione che non era abbastanza in forma per apparire a petto nudo. Una bella batosta per Cavill, che da lì in poi, però, si è messo sotto. E con gran successo a quanto pare. In The Witcher ad esempio lo abbiamo recentemente ammirato in una famosa scena in vasca da bagno.

In ogni caso, come ogni dieta che si rispetti, anche in quella di Henry c'è il giorno in cui ci si può concedere uno strappo alla regola. L'attore ha ammesso di prepararsi tutta la settimana per quel giorno, cosa che gli permette di goderselo al meglio. "Una delle cose più belle degli strappi alla regola è che tu ci pensi probabilmente per l'intera settimana, e quando arrivi al momento, sarà una pizza ordinata con entusiasmo, o cibo indiano, o un barbecue della domenica che può diventare un vero e proprio evento."

Che dire, Cavill ci ha convinti con la sua dieta. Adesso però vogliamo vedere i suoi effetti, magari nei prossimi episodi di The Witcher 2 in arrivo su Netflix.