Henry Cavill e San Valentino: l'attore di The Witcher fa gli auguri a tutti i single

Qualsiasi ragazza avrebbe voluto passare San Valentino con lui. Tra The Witcher e Superman l'attore si è imposto al grande pubblico anche come un sex symbol di tutto rispetto. L'affetto di Cavill sembra però essere al momento riservato per il suo cane, famoso sui social per essere il suo inseparabile amico.

Il cane era stato protagonista anche di un simpatico fotomontaggio a tema The Witcher in vista del Superbowl. Il suo nome è Kal (presumibilmente ispirato a Superman) e ora lo vediamo al centro dell'attenzione in una foto che Cavill ha pubblicato su Instagram per fare gli auguri di San Valentino a tutti i suoi fan.

Nella foto vediamo il tenero animale mentre dorme con una rosa tra le zampe. A coronare di romanticismo il tutto arriva lo stesso attore, che ha voluto spendere alcune parole per festeggiare anche chi è single: "Buon San Valentino a tutti! A tutti i miei amici single là fuori dico: non dovete trovarvi in una relazione per godervi questa giornata, riguarda l'Amore. Siate felici nel vedere gli altri innamorati, vogliate bene ai vostri amici, alla vostra famiglia e soprattutto a voi stessi"

Un messaggio che ha fatto senz'altro piacere a chi lo segue, soprattutto in un giorno che rischia sempre di essere monopolizzato da chi ha un partner, ad esclusione di tutti gli altri. Ovviamente c'è chi non ha perso occasione per chiedere nei commenti se Cavill fosse davvero single in questo periodo, per poi avanzare la propria candidatura. Non si sa mai...

Intanto, le riprese per The Witcher 2 sono iniziate e ciò significa che l'attore dovrà tornare ad indossare i panni dello strigo per i prossimi mesi. Lo vedremo a fianco di Mark Hamill nel ruolo di Vesemir?