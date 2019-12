Henry Cavill e la sceneggiatrice di The Witcher portano a sorpresa un trailer al CCXP

I fortunati partecipanti al CCXP 2019 in Brasile, hanno ricevuto una bella sorpresa. Nei momenti finali della manifestazione, è stato proiettato su un maxischermo un video contenente momenti delle migliori serie TV del momento, e quando è stato il turno di The Witcher, a sorpresa sono saliti sul palco Henry Cavill e Lauren Hissrich.

"So che volevo fare uno show sulla famiglia, quella di Geralt, Ciri e Yen. È stata la cosa a cui più ho tenuto" ha detto la sceneggiatrice. I due hanno poi introdotto una serie di clip, anche se già mostrate in precedenza al San Diego Comic-Con.

È stata comunque una buona occasione per dare un nuovo sguardo alle abilità con la spada di Henry Cavill, che ha girato in prima persona le scene dei combattimenti. Una seconda clip riguardava Ciri che si era persa in una foresta ed aveva un incontro piuttosto teso con delle Driadi. La terza è stat più drammatica ed emozionante, ed incentrata sulla figura di Yennefer. Alcune clip di The Witcher sono state mostrate anche a Lucca, e potete leggerne la descrizione sul nostro sito.

Prima di salutare, Cavill e Hissrich hanno presentato il nuovo final trailer dello show, al quale è stata poi tributata una standing ovation. Il trailer non mostrava molto di diverso da quanto visto finora, ma ha sicuramente aggiunto hype nei confronti della serie, e chissà che non verrà mostrato nei prossimi giorni anche per il resto del mondo.

The Witcher arriva su Netflix il 20 Dicembre. Quanto attendete lo show sulla celebre saga letteraria e videoludica? Nel frattempo, sul nostro sito trovate tutte le news che cercate su The Witcher. Recentemente ad esempio, Henry Cavill ha parlato della sua versione di Geralt di Rivia.