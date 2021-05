Henry Cavill sui social: 'Basta speculazioni sulla mia vita privata!'

Henry Cavill è sempre un gentiluomo, ma anche lui a volte non può far a meno di intervenire e dire la sua se la situazione lo richiede. E a quanto pare, i commenti sui social in quest'ultimo periodo hanno fatto sì che persino Clark Kent perdesse la pazienza.

L'interprete di Superman e Geralt di Rivia ha infatti da poco reso pubblica la sua relazione con Natalie Viscuso, Vice Presidente di Legendary Entertainment, e pare che la risposta dei fan alla notizia non sia stata delle più positive, almeno sui social.

"Cari fan e follower, volevo fare un piccolo annuncio alla comunità. Non ho potuto fare a meno di notare una certa animosità nell'ultimo periodo. Sta diventando sempre più prevalente nel mio feed" ha scritto l'attore quest'oggi in un lungo post di Instagram "Ci sono state, diciamo, parecchie speculazioni sulla mia vita privata e le mie associazioni professionali. E mentre apprezzo la passione e il sostegno di queste stesse persone che stanno 'speculando', siamo giunti al punto tale da necessitare un intervento da parte mia, che di per sé è una brutta cosa".

"Viviamo in un'epoca di illuminismo sociale. Sempre du più, le persone si stanno rendendo conto che le loro vedute possono essere state piuttosto ristrette, e sentono il bisogno di ampliarle e coinvolgere altri. Per questo, a coloro che che stanno esprimendo il loro disprezzo e mostrando il loro dispiacere mediante una sorprendente varietà di modi, vorrei dire che è ora di fermarsi. So che può essere divertente speculare, fare gossip w tuffarsi nella propria personale camera di riverberazione in rete, ma la vostra 'passione' è mal riposta, e causa dolore alle persone a cui tengo di più. Persino le vostre supposizioni negative più conservative su entrambe la mia vita privata e professionale non sono vere" ha continuato il protagonista di The Witcher, inoltrando poi una richiesta ai suoi sostenitori "Cerchiamo di accogliere insieme quest'era di illuminismo sociale e andiamo avanti con positività. Sono molto felice in amore e nella vita. E vi sarei enormemente grato se potesse essere felici assieme a me. Se non riuscite ad esserlo, almeno cercate di rendere orgogliosi voi stessi e di essere la vostra mgliore versione di voi stessi".