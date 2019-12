Henry Cavill spiega l'accento del suo Geralt in The Witcher

Se guardate le serie tv in lingua originale e avete già iniziato a seguire The Witcher, probabilmente avrete notato il modo particolare in cui parla Geralt di Rivia, così diverso dagli altri personaggi e i loro accenti.

L'idea alla base è quella di far percepire il personaggio come un estraneo. La sua voce è dunque un modo per sottolinearne le differenze con gli umani. La soluzione trovata nei videogiochi creati dai CD Project Red è stata quella di far parlare Geralt con un accento americano, mentre quasi tutti gli altri usavano un accento britannico. Nella serie Netflix, invece, l'accento di Geralt sembra il frutto della fusione di più accenti e di questo ne ha parlato Henry Cavill in un'intervista su The Wrap, spiegando come ha sviluppato la parlata del suo personaggio.



Da buon appassionato della saga letteraria di Andrzej Sapkowski, Cavill ha sottolineato che Geralt nei libri ha l'accento della zona di Rivia e ha dichiarato che gli accenti presenti in The Witcher possono essere paragonati a quelli della Gran Bretagna: "c'è una grande varietà di accenti regionali in uno spazio davvero, davvero piccolo. Il continente è qualcosa di molto simile". Con continente, Cavill si riferisce all'area di mondo in cui si sviluppa la storia della prima stagione della serie.



"Così per me non è stato necessario dare a Geralt un accento specifico che fosse diverso da quello di tutti gli altri, perché sarebbe stato impossibile dato che ci sono così tanti accenti inglesi che alla fine ti saresti ritrovato di fronte a qualcuno con un accento simile", ha spiegato Cavill. Il suo compito principale in merito alla voce del suo personaggio, dunque, è stato "esprimere l'essenza di Geralt nei libri", il che significa che ha scelto un modo di parlare che ritiene adatto al personaggio e mantiene lo spirito dei romanzi.



La performance di Cavill si è guadagnata diversi estimatori: Andrzej Sapkowski ha lodato l'interpretazione dell'attore, mentre la collega Anya Chalotra ha rivelato l'ottima chimica che ha avuto con lui sul set.

La prima stagione di The Witcher è disponibile su Netflix.