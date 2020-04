Henry Cavill spopola su Twitter, cosa sta succedendo?

Gli appassionati hanno così sfruttato l'occasione per condividere tutti i momenti preferiti delle serie e dei film in cui è presente l'interprete di Geralt di Rivia . Potete leggere i tweet più divertenti in calce alla notizia, ovviamente oltre alle gif prese dalla prima stagione di The Witcher, una delle opere di maggior successo prodotte da Netflix, troviamo anche alcune scene dei film incentrati su Superman, personaggio dei fumetti DC interpretato dall'attore di origini britanniche.

I see henry cavill is trending again... so nice to see that people are finally putting some respect on his name pic.twitter.com/39JScWOpWN — henry cavill (@badpostscavill) April 26, 2020

Since Henry Cavill is trending, do you remember when Chris Evans saw him eating Girl Scout cookies at the Oscars and busted out laughing? pic.twitter.com/cq7dUxTok4 — jelevision (@jelevision) April 26, 2020