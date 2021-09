Henry Cavill, la star di The Witcher condivide i segreti dei suoi allenamenti

Essere Geralt di Rivia e al contempo Superman non deve essere per nulla semplice e per tale ragione Henry Cavill deve sottoporsi ad estenuanti allenamenti per restare costantemente in forma. Per rendere partecipi i fan di questi sforzi, la star di The Witcher, ha deciso di condividere sui social la sua workout routine.

La sveglia suona ogni mattina alle 4, cosa assai funzionale soprattutto durante i periodi di riprese, e poi dopo aver preparato un bibitone energizzante Henry Cavill si reca di corsa in palestra dove inizia a lavorare prima con un fisioterapista e poi in sala pesi dove naturalmente l'attore passa moltissimo tempo per definire i suoi muscoli.

"Qualcosa in cui ho sempre creduto, e che ho visto durante i miei viaggi ed esperienze, è che la forza è molto più della potenza muscolare o della forma cardiovascolare. È qualcosa che viene da dentro", ha spiegato Cavill in una dichiarazione.

"Bisogna ridefinire il concetto di forza, non importa il nostro punto di partenza" e parlando di un noto marchio di bibite proteiche (MuscleTech) di cui è diventato direttore creativo dice: "Questo è un marchio per tutti coloro che sono disposti a esplorare le profondità di la loro forza d'animo interiore e vedere dove potrebbe portarli. La mia collaborazione con loro è un'opportunità entusiasmante e non vedo l'ora di condividere le nostre idee con il mondo".

Ma la star di The Witcher non si dedica solo ad intensi allenamenti. Nelle scorse settimane infatti Henry Cavill si è mostrato anche alle prese con una pizza. Ovviamente non solo intense sessioni di workout ma anche, una corretta e gustosa alimentazione gli ha permesso di ottenere il suo fisico invidiabile.

Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso luglio Netflix ha annunciato la data di uscita di The Witcher 2. L'attesissima seconda stagione della serie tratta dai libri di Andrzej Sapkowski arriverà in streaming entro la fine del 2021. Siete impazienti? Noi tantissimo!