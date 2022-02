Henry Cavill, la star di The Witcher al Warhammer World: nuovo live-action in arrivo?

Henry Cavill è un vero e proprio nerd, questo l'attore non lo ha mai negato di certo e ora, dopo aver preso parte al live-action di The Witcher, l'interprete di Geralt di Rivia sembra pronto a vestire i panni di nuovi ed entusiasmanti personaggi provenienti dal mondo dei videoludico, Warhammer incluso.

Proprio di recente Henry Cavill è stato visto allo store del celebre wargame e questo, ha riacceso le voci in merito ad un suo possibile coinvolgimento in una serie televisiva dedicata proprio al gioco strategico. Voci che naturalmente la star di The Witcher non ha la minima intenzione di mettere a sopire stando alle sue ultime dichiarazioni.

"Ci sono molti personaggi dell'universo di Warhammer che vorrei interpretare", ha spiegato a IGN. "Ma non posso di certo interpretarli tutti, devo interpretarne per forza uno solo e un volta scelto il personaggio in questione non posso tornare indietro e sceglierne un altro. Quindi, se dovesse mai accadere, se ci fosse qualcosa in live action, dovrei compiere una scelta molto consapevole sul ruolo da interpretare".

Sono molte le produzioni tratte da videogame a cui Henry Cavill prenderebbe volentieri parte, tra queste un posto d'onore spetta all'eventuale live action di Mass Effect ma, sembra che non gli dispiacerebbe nemmeno un ruolo da villain in un possibile film su Red Dead Redemption. Voi dove lo vedreste bene in un prossimo futuro? Ditecelo nei commenti.