Henry Cavill, stipendio da capogiro: ecco quanto guadagna la star di The Witcher

Henry Cavill è perfetto per il ruolo di Geralt Di Rivia, su questo non ci sono dubbi e così Netflix ha deciso di riservare uno stipendio di tutto rispetto al protagonista di uno dei suoi show di maggiore successo.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Henry Cavill è stato pagato più di 1 milione di dollari ad episodio per la seconda stagione di The Witcher, un aumento notevole rispetto alla prima stagione, per cui l'attore è stato pagato all'incirca 400 mila dollari. Questi guadagni non dovrebbero stupire se si considera che l'interprete dell'iconico strigo è uno degli attori più richiesti degli ultimi anni e dopo il momentaneo addio al ruolo di Superman, non ha avuto più un buco libero sulla sua agenda.

Tra l'altro, Henry Cavill è lui stesso un grandissimo fan del franchise videoludico di The Witcher, come dimostra spessissimo attraverso i suoi canali social e sarebbe impossibile pensare che presto o tardi un altro attore possa interpretare Geralt Di Rivia, quindi Netflix in un modo o nell'altro soddisferà tutte le richieste economiche del suo protagonista della serie.

Noi di Everyeye abbiamo visto in anteprima The Witcher 2, e a quanto pare i soldi spesi da Netflix per pagare Henry Cavill sono stati ben spesi. Vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie arriveranno sulla piattaforma streaming il prossimo 17 dicembre.