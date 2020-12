Henry Cavill svela su Instagram come sfrutterà le vacanze per aggiornare il suo PC

Le qualità di Henry Cavill sono sempre più sorprendenti, l’attore interprete di Superman e protagonista della serie di successo targata Netflix The Witcher, è un grande fan dei videogiochi come ormai sappiamo. È anche un vero nerd e ci ha già dimostrato di sapersela cavare con un pc ma questo Natale sarà per lui ancora più speciale.

Durante la quarantena ha tenuto compagnia su Instagram ai suoi follower dimostrandosi capace di, più o meno tutto. Cucinare, creare opere d’arte e infine assemblare un PC. Adesso che le vacanze di Natale si avvicinano Cavill sta sfruttando il suo tempo libero per migliorare la sua tecnologia e ottenete risultati e prestazioni decisamente sopra la media.

In un nuovo post condiviso su Instagram l’attore stava cercando di sostituire la sua scheda grafica con una delle ultime, e più potenti, schede grafiche di Nvidia. In particolare quella della GeForce RTX 3090. "La mia pausa natalizia si avvicina sempre di più e ho alcuni progetti di cui occuparmi", ha scritto Cavill nella didascalia dell'immagine.



L'RTX 3090 è essenzialmente la GPU più potente del pianeta in questo momento e costa la bellezza di ben $ 1.499, come minimo. Immaginiamo che questo non sia un problema per l’attore, che si è infortunato alla caviglia durante le riprese della seconda stagione di The Witcher. A causa del COVID-19 i lavori di The Witcher avevano giù registrato uno stop, ma ora con l'infortunio e le vacanze in arrivo forse Cavill potrà mostrarci nuovi talenti sui suoi profili social oltre che farci un po’ invidiare il suo pc.