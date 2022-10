Henry Cavill svela quale videogame lo sta ossessionando: 'Ci gioco per ore'

Dopo aver fornito qualche piccolo aggiornamento su The Witcher 3, durante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, in occasione di una serata di beneficenza per la 92nd Street Y di New York, a Henry Cavill è stato chiesto quanto tempo stia trascorrendo ai videogiochi e da cosa sia ossessionato al momento.

A quanto pare, Cavill sta giocando in maniera ossessiva a Warhammer. Quanto esattamente? "Una discreta quantità, e quando dico una discreta quantità probabilmente significa molto per chi non gioca". Quando gli è stato chiesto se giocava quattro ore al giorno, Cavill ha risposto: "Forse di più .... Sto giocando a Total War: Warhammer III". Total War: Warhammer III è stato pubblicato all'inizio di quest'anno ed è un gioco di strategia di guerra in tempo reale ambientato nel vecchio universo di Warhammer Fantasy.

A Cavill è stato anche chiesto del suo hobby riguardo a Warhammer 40K, in particolare della costruzione e della pittura di miniature. "Molti amici e persone care lo sanno e non è uno shock", ha risposto Cavill. "Molti dei miei familiari ne sono appassionati, perché mi è capitato di ospitare persone a casa mia e di mostrargli con orgoglio le mie miniature e loro hanno detto 'Ok'. Li vedi dire 'Oh sì, è davvero bello', e li vedi pensare 'Dio, portami via da qui. Ho bisogno di un'altra birra. Non posso fingere di essere interessato così a lungo'".

Cavill è un noto appassionato di Warhammer 40.000, al punto che spesso parla del suo hobby mentre promuove altri progetti. Quando ha annunciato il suo ritorno nei panni di Superman in un video, Cavill ha indossato una camicia con l'emblema dell'Adeptus Custodes. È stato anche visto leggere romanzi di Warhammer, mostrare le sue miniature e persino visitare il Warhammer World nel Regno Unito.

Inoltre, Cavill ha fatto notare di aver ricevuto di recente un regalo speciale a tema World of Warcraft. "Di recente, Blizzard mi ha inviato questa enorme statuetta del Re Lich, perché il Classico è appena stato pubblicato, è incredibile, sembra davvero, davvero bello", ha detto Cavill quando gli è stato chiesto del suo "bene prezioso".