Henry Cavill di The Witcher avrà ancora tempo per i film di Superman

Abbiamo letto una intervista a Joey Batey di The Witcher, adesso tocca a Henry Cavill, protagonista della serie, rispondere alle domande dei fan e in particolare ad una che riguarda i suoi prossimi impegni.

A porgli la domanda sul futuro del supereroe DC ci pensa Radio Times, in particolare la loro intenzione è di sapere se i nuovi impegni presi con il colosso dello streaming Netflix gli impediranno di girare i prossimi film dedicati a Clark Kent. Ecco la risposta dell'attore statunitense: "Devi capire che indipendentemente da quanti film girerò il prossimo anno, è possibile impegnarsi in due diversi progetti in un solo anno". Riguardo le possibilità di rivederlo nella parte de l'Uomo d'Acciaio, l'interprete dello strigo Geralt ha poi affermato che tutti i fan dovranno solo avere un po' di speranza nei confronti del futuro.

Nel frattempo manca ormai pochissimo alla messa in onda delle otto puntate che compongono la prima stagione di The Witcher, opera ispirata ai libri omonimi scritti da Andrzej Sapkowski che sarà disponibile a partire dal 20 dicembre. Nei giorni scorsi invece abbiamo scoperto la data in cui Netflix si metterà al lavoro sui prossimi episodi di The Witcher, essendo la serie già stata rinnovata per una seconda stagione.